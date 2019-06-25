Борисов рассказал, когда система ПВО С-500 появится в войсках

В ближайшие годы система ПВО С-500 пойдет в войска. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов журналистам на форуме «Армия-2019».

По его словам, успешные предварительные испытания позволили Министерству обороны РФ принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска этой зенитной ракетной системы.

«В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы», - сказал Борисов.

Он отметил, что сейчас ведутся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, которые не имеют аналогов в мире.