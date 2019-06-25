В России создана роботизированная парашютная система

АО «Полет» создал роботизированную парашютную систему, которая позволит доставлять грузы в заданную точку. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил заместитель генерального директора АО «Полет» Дмитрий Глушков.

«Парашютная система позволяет доставлять грузы с высоты до 8000 метров на дистанции до 40 километров и весом до 250 килограммов», - сказал Глушков.

По его словам, система имеет три способа управления. Первый - «следую за своим», когда она идет по GPS-следу руководителя парашютной группы и приходит в заданную точку вместе с группой парашютистов. Второй - когда парашютная система приходит в заданную точку по заранее запрограммированному маршруту с указанием координат. Третий - когда производится ручное управление системой при визуальной видимости.

Также Глушков подчеркнул, что система интегрирована с метеозондом, который позволяет выстроить схему-график полета с учетом погодных условий.