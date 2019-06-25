Шойгу рассказал о развитии ОПК вопреки санкциям

Невзирая на санкции Запада, оборонно-промышленный комплекс России динамично развивается. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия форума «Армия-2019» в Подмосковье.

«Вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить, в том числе, научно-технический прогресс в России, предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития», - сказал министр обороны России.

Также Шойгу выразил уверенность, что форум «Армия-2019» позволит партнерам и гостям в полной мере в этом убедиться.

В подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня проходит международный военно-технический форум «Армия-2019». Также мероприятия состоятся и в других российских регионах. Планируется, что в форуме примут участие более 1,5 тысяч организаций и предприятий, они представят свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.