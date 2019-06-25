Ростех впервые показал новый боевой модуль «Нарцисс»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» представил новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением «Нарцисс» калибра 12,7 мм на форуме «Армия-2019». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Боевой модуль оснащен крупнокалиберным пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм и современным оптико-электронным прицельным комплексом, позволяющими вести огонь по наземным и воздушным целям», - отметили в Ростехе.

«Нарцисс» способен обнаружить, распознать и осуществить автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 тыс. метров. Боевой модуль отличается многоканальным прицелом с независимой линией визирования, что повышает точность стрельбы, позволяет поражать малоразмерные воздушные цели на дистанции до 1,5 км.

Кроме того, как сказал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, наличие цифрового интерфейса «позволяет без доработки интегрировать в нее дополнительные системы, такие как метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки».

Отмечается, что «Нарцисс» разработан для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронированных машин, а также стационарных огневых точек. Управлять модулем можно будет дистанционно из корпуса боевой машины или с поста управления в случае стационарного размещения.

Демонстрация модуля состоялась в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», проходящего с 25 по 30 июня.