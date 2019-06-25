Разработчик рассказал о замене американских «композитов» для МС-21

В России создается полный аналог американских материалов, что позволит самолету не проходить дополнительных испытаний. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019» рассказал Генеральный директор ВИАМ, академик РАН, профессор Евгений Каблов.

«Работа идет, но есть определенные проблемы, потому что если мы хотим дальше выпускать эти самолеты, у нас должен быть аналог тех волокон, из которых изготовлено шесть самолетов. Если не будет аналога, придется все делать по новой», - сказал Евгений Каблов.

По его словам, самолет МС-21 строился на волокнах американских компаний, потому что на тот момент в России не было производства материалов с нужными характеристиками.

Отметим, что с того момента в России был налажен выпуск необходимых композитных материалов, в том числе при участии компании «Росатом».

Полную версию интервью с генеральным директором ВИАМ, академиком РАН Евгением Кабловым смотрите на канале «Звезды» на YouTube.