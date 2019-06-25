Госиспытания бомбы «Дрель» закончатся в 2019 году

В этом году завершатся госиспытания новейшей кассетной бомбы «Дрель». Об этом заявил генеральный директор предприятия-разработчика оружия, концерна «Техмаш», Владимир Лепин.

Планирующая бомбовая кассета ПБУ-500У СПБЭ-К «Дрель» представлена на форуме «Армия-2019».

«Изделия по теме "Дрель" заканчивают госиспытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружение и последующее серийное производство», - приведены слова Лепина в пресс-релизе концерна, который оказался в распоряжении «Звезды».

Он отметил, что боеприпас был разработан на базе предприятия «НПО “Базальт”» и работает по принципу «пустил - забыл»: кассета самостоятельно выбирает цель и идентифицирует ее. Поражающие элементы запрограммированы на конкретные цели - ракетные и артиллерийские установки, бронетехнику - и исключают наведение на гражданские объекты.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье с 25 по 30 июня проходит форум «Армия-2019». Выставочные мероприятия также состоятся и в других российских регионах. По предварительным оценкам, на территории России в форуме примут участие более 1,5 тысяч предприятий и организаций, они представят более 27 тысяч образцов продукции и технологий.