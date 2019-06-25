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На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

Кирилл Яблочкин
11:46 25.06.2019
Малый авианосец имеет схему полукатамарана, что позволило создать увеличенную на 20% палубу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана». Об этом в интервью «Звезде» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Павел Филиппов.

«Наши ученые разработали уникальную форму корпуса, так называемые "полукатамаран". За счет этой формы мы смогли создать на корабле относительно небольшого водоизмещения, порядка 44 тысяч тонн, увеличить поверхность палубы, и тем самым увеличить количество летательных аппаратов в сравнении с другими проектами на 25-30%», - сказал Филиппов.

По его словам, данный корабль предполагается оснащать неядерной силовой установкой потому, что это нецелесообразно.

Филиппов подчеркнул, что всего «Крыловский центр» представил на форуме «Армия-2019» три варианта авианесущих кораблей с разными видами силовой установки и разным набором летательных аппаратов.

В данный момент единственным авианесущим крейсером в составе ВМФ является «Адмирал флота Советского союза Кузнецов».

Полную версию интервью с врио гендиректора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Павлом Филипповым смотрите на канале «Звезды» на YouTube

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