Беспилотник-сову показали на форуме «Армия-2019»

Новый военный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки, представил технополис «Эра» на форуме «Армия-2019». БПЛА выполнен в виде полярной совы с крыльями и хвостом.

«Комплект беспилотника весит 5 кг, он свободно переносится и запускается одним человеком», - заявили на стенде «Эры».

Новый аппарат определяет координаты цели. В нем предусмотрена лазерная подсветка для наведения артиллерии и авиации. В воздухе такой беспилотник может провести до 40 минут.

В технополисе разработали еще один образец - в виде сокола. Помимо сходства с птицей, он может имитировать звук сокола.