Для докования «Адмирала Кузнецова» модернизируют 35-й судоремонтный завод

Второе докование тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет произведено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске после того, как будут модернизированы мощности предприятия.

«Скорее всего, сначала будет модернизация доков на 35-м заводе. К этой цели и идем», - цитирует ТАСС президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Проблемы с ремонтом единственного авианосца в составе ВМФ РФ возникли, когда при выходе корабля после докования из 82-го судоремонтного завода в октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50. Это был единственный плавучий док на севере России, способный принимать такие корабли, как авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Контракт на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» был подписан в апреле 2018 года между ОСК и Минобороны РФ. Доля выполненных работ на сегодня составляет 25%. Флот должен получить обновленный корабль обратно в 2021 году.