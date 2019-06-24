Глава ОСК: новые десантные корабли будут выделяться из проекта 11711

Новые десантные корабли будут отличаться от предыдущих моделей проекта 11711. Их заложили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде в апреле.

«Там сейчас еще проходят изменения [в техническом задании], они согласовываются с флотом. Когда закончим, расскажем, что будет меняться», - цитирует главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова ТАСС.

Закладка кораблей состоялась 23 апреля. БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» должны быть введены в состав ВМФ РФ до 2025 года.