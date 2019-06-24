Первые фото армейского внедорожника «Тигр АСН» опубликовали в Сети

В Сети показали первые фото второго поколения российского армейского внедорожника «Тигр АСН». Его создали в Военно-промышленной компании «Группы ГАЗ».

Технические подробности автомобиля в настоящий момент неизвестны. Предшественник обладал турбо-дизельным 4,4-литровым мотором мощностью 215 лошадиных сил, рамной конструкцией кузова и двумя вариантами коробки передач – российской механикой и зарубежным автоматом. Не исключается, что «Тигр АСН» может сохранить возможности «родителя», но КПП ему заменят точно: автомобиль уже ждет 6-ступенчатый автомат ГАЗ-1К0808. Привод останется, как и прежде, полным.

© milinfolive, VK

Таким образом, основными изменениями по сравнению с предшественником станут внешние. Внутри авто также предполагается измененная компоновка. Снимки обновленного броневика представили в паблике «Военный осведомитель» в VK.

Ранее обновленный «хищник» попал на видео. ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит его публике на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Кубинке.

«Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-внедорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.