Разработчики винтовки ORSIS T-5000 рассказали о создании нового снайперского оружия

Разработчик известной высокоточной винтовки ORSIS T-5000 заявил о процессе создания нового снайперского оружия. Речь идет об опытно-конструкторских работах компании «Промтехнология».

Информацией об этом поделился ее генеральный директор Владимир Злобин. По его словам, в текущем году заказы на продукцию ORSIS из правоохранительных структур уже значительно превысили прошлые показатели и ожидается дальнейшее их повышение до конца года.

«Более того, у нас идут новые опытно-конструкторские работы по снайперскому оружию, но про них я не буду рассказывать подробно», - заявил Злобин РИА Новости.

Получившая ранее известность винтовка ORSIS T-5000 является принципиально новым снайперским оружием, соответствующим самым современным требованиям. Винтовка способна работать в любое время суток и при любой погоде на дистанции до 1,5 километра и предназначена для антитеррористических и специализированных стрелковых подразделений.