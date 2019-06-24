Новейший ЗРК «Сосна» поступит в российскую армию в 2022 году

Министерство обороны Российской Федерации уже в 2022 году примет на вооружение усовершенствованный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Сосна». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

Первый серийный образец ЗРК «Сосна» впервые был продемонстрирован на международном военно-техническом форуме «Армия - 2018». ЗРК «Сосна» на шасси БМП-3 покажут на «Армии-2019».

«Сосна» появилась в результате глубокой модернизации еще советского ЗРК малой дальности «Стрела-10». Комплекс создан для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боях, в том числе во время марша, способен уничтожать самолеты, вертолеты, наземные цели.

Новейшие ракеты наводятся по лазерному лучу, модуль можно установить на колесном БТР, корабле и даже стационарной платформе на земле.