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Новейший ЗРК «Сосна» поступит в российскую армию в 2022 году

Андрей Аркадьев
04:59 24.06.2019
Комплекс создан для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боях, в том числе во время марша.
Новейший ЗРК «Сосна» поступит в российскую армию в 2022 году
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации уже в 2022 году примет на вооружение усовершенствованный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Сосна». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

Первый серийный образец ЗРК «Сосна» впервые был продемонстрирован на международном военно-техническом форуме «Армия - 2018». ЗРК «Сосна» на шасси БМП-3 покажут на «Армии-2019».

«Сосна» появилась в результате глубокой модернизации еще советского ЗРК малой дальности «Стрела-10». Комплекс создан для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боях, в том числе во время марша, способен уничтожать самолеты, вертолеты, наземные цели.

Новейшие ракеты наводятся по лазерному лучу, модуль можно установить на колесном БТР, корабле и даже стационарной платформе на земле.

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