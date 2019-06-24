Особенности новых модификаций пистолета Лебедева раскрыли в «Калашникове»

В преддверии форума «Армия-2019» концерн «Калашников» представил новый пистолет Лебедева в двух форм-факторах – полноразмерном и компактном. «Звезда» публикует уникальные кадры разбора новинки.

«Этот пистолет сейчас проходит очередной этап - техническую подготовку к производству. Основная цель этого этапа состоит в том, чтобы отработать технологии перед его серийным массовым производством - подготовить оборудование, закупить соответствующую оснастку», - пояснил представитель концерна.

На вопрос корреспондента «Звезды» о дальности и кучности стрельбы представленного пистолета Лебедева специалист отметил, что для данного оружия ближнего боя эти характеристики не являются существенными.

«Как правило, есть некое понятие о достаточности - достаточная точность, достаточная кучность. Этот пистолет отвечает современным требованиям по достаточной точности, скорострельности. Можно и на 100 метров попасть, но обычно заявляют дальность 50 метров - это является стандартной, достаточной прицельной дальностью для такого типа оружия. Но по статистике львиная доля (90-95%) боевых контактов происходит на гораздо меньших дальностях – от 1,5 до семи метров», - добавил представитель концерна.

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.