«Калашников» показал военную версию снайперской винтовки Чукавина

В преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2019» концерн «Калашников» продемонстрировал военную версию снайперской винтовки СВЧ-51 на ежегодной презентации. «Звезда» публикует кадры новинки.

«Это не первое появление в свете винтовки СВЧ - снайперской винтовки Чукавина. Но мы продолжаем планомерно работать по ее улучшению. Как знают многие, кто следит за нашим «творчеством», мы до сих пор не предлагаем ее на гражданском рынке, потому что мы считаем, что выход нашей винтовки MR1 должен быть идеален со всех сторон», - отметил представитель концерна.

Он подчеркнул, что над новинкой все еще работают специалисты, потому что они знают, что результат может быть еще лучше текущего.

«В данном случае перед вами военная версия, называется СВЧ-51, она использует патрон 7,62 на 51 и является в нашем понимании логической заменой винтовки СВД во всех ее вариантах», - заявил военный.

Напомним, юбилейный форум «Армия-2019» откроется 25 июня и продлится шесть дней. Он будет проходить в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.