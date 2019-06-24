Дрон-камикадзе «Ланцет» показали в преддверии форума «Армия-2019»

Концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет». Новинку представил генеральный директор предприятия Владимир Дмитриев накануне форума «Армия-2019».

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«После презентации первого продукта поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников - "ZALA Ланцет"», - заявил Дмитриев.

Также генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что интеллектуальный комплекс «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, навигационный, связной и высокоточный ударный элементы. По его словам, этот комплекс способен наносить удары в воздухе, на воде и земле без создания наземной и морской инфраструктуры.

© ТРК Звезда

«По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», - добавил Чемезов.

Кроме того, в преддверии форума «Армия-2019», который пройдет с 25 по 30 июня, концерн «Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12 и военный вариант снайперской винтовки Чукавина.