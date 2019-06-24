«Калашников» создаст линейку боевых роботов для Минобороны РФ
Концерн «Калашников» получил заказ от Минобороны России на создание линейки боевых робототехнических комплексов. Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019».
«Мы прошли опытную эксплуатацию и не так давно мы получили заказ на ОКР. Она будет называться "Соратник". Это будут совершенно другие изделия - целая линейка продуктов», - сказал Дмитриев.
Ранее «Соратником» назывался робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке. Теперь на базе этих технологий будет создаваться семейство роботов в интересах Минобороны. Боевые возможности «Соратника» концерн впервые представил на «Армии-2016», тогда за него «Калашников» получил главный приз форума.
Напомним, юбилейный форум «Армия-2019» откроется 25 июня и продлится шесть дней. Он будет проходить в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.