Новинки ВПК и грозные образцы перспективной техники: как идет подготовка к форуму «Армия-2019»

Уже завтра Международный военно-технический форум «Армия-2019» будет новостью номер один. 25 июня форум стартует в подмосковном парке Патриот, там уже все готово к этому важнейшему в жизни наших Вооруженных сил событию.

В 15 раз больше Красной площади - именно таковы масштабы экспозиции форума «Армия-2019». Там пройдут почти все двусторонние встречи на самом высоком уровне, а также на форуме заключаются госконтракты на поставку военной техники и вооружения.

Грозные образцы перспективной техники с самыми брутальными и самыми трогательными названиями: новая боевая помощница десанта - самоходка «Лотос», С-350 «Витязь» и семейство автомобилей на базе броневика «Тигр».

«Тигры» вообще удивляют новинками. Например, на форуме будет представлен модернизированный образец, который даже название получил другое - «Атлет», у него улучшена противоминная защита корпуса, теперь он V-образный.

Остальные новинки пока держатся в секрете, но организаторы уверяют, что в этом году удивлять будут намного больше.

Технополис «Эра» визуализирует уже состоявшиеся бои. Например, возможную атаку беспилотников террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Все это уже завтра смогут увидеть представители иностранных делегаций. В прошлом году их здесь было больше сотни. К выходным форум «Армия» откроется для широкой публики.

Право узнать все из первых уст и в подробностях есть у телеканала «Звезда». С завтрашнего дня и на протяжении всей недели под прицелом камер в режиме нон-стоп будут давать интервью первые лица Министерства обороны и те, кто создает новинки ВПК.