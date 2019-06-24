Боевой комплекс «Паладин» будет впервые представлен на форуме «Армия-2019»

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» представит новейший робототехнический комплекс «Паладин» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Конструкция состоит из необитаемого боевого модуля «Драгун» на роботизированном шасси БМП-3.

«Паладин» оснащен двумя пушками калибра 100 мм и 30 мм и пулеметом калибра 7,62 мм. Данный комплекс может управляться оператором дистанционно или работать в автономном режиме. Во втором случае «Паладин» сам просчитывает маршрут и направляется к конечной точке, предварительно установленной оператором.

При этом в робототехническом комплексе полностью сохранена опция управления штатным экипажем.

Демонстрация комплекса пройдет в рамках закрытого статического показа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке.