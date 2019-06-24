«Радиоэлектронные технологии» продемонстрируют более ста экспонатов на «Армии-2019»

Концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в Ростех, представит более ста экспонатов на военно-техническом форуме «Армия-2019».

Среди них - новое пилотажно-навигационное оборудование для самолетов, вертолетов и БЛА и комплекс приборов, которые были разработаны в рамках программы диверсификации.

Дочернее предприятие концерна «АП-Восход» продемонстрирует универсальную систему измерения воздушных параметров и новую систему измерения высотно-скоростных параметров.

По словам заместителя главы КРЭТ Владимира Зверева, в том году отдельное внимание уделят продукции гражданского назначения.

Так, например, на выставке покажут средства индивидуальной защиты: маску-респиратор, приборы для очистки и обеззараживания воздуха.

Кроме того, «Радиоэлектронные технологии» станут организаторами нескольких конференций с заказчиками и партнерами в авиационной промышленности.