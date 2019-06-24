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Су-30СМ, Як-152 и Як-130 будут представлены на форуме «Армия-2019»

Дарья Муромова
16:04 24.06.2019
Впечатляющие возможности Су-30СМ покажут летчики авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи».
Су-30СМ, Як-152 и Як-130 будут представлены на форуме «Армия-2019»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ, учебно-боевой самолет Як-130 и самолет первоначального обучения Як-152 примут участие в летной программе Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Впечатляющие возможности Су-30СМ покажут летчики авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи», сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Также гости Форума смогут осмотреть все перечисленные самолеты на стоянке аэродрома «Кубинка».

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