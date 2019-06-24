Су-30СМ, Як-152 и Як-130 будут представлены на форуме «Армия-2019»
Впечатляющие возможности Су-30СМ покажут летчики авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи».
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ, учебно-боевой самолет Як-130 и самолет первоначального обучения Як-152 примут участие в летной программе Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Впечатляющие возможности Су-30СМ покажут летчики авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи», сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.
Также гости Форума смогут осмотреть все перечисленные самолеты на стоянке аэродрома «Кубинка».