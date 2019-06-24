На «Армии-2019» представят в действии РСЗО «Торнадо-Г»

В рамках военно-технического Форума «Армия-2019» Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» планирует провести динамический показ работы РСЗО «Торнадо-Г», сообщает пресс-служба компании.

В сообщении подчеркнуто, что «Торнадо-Г» получил современную навигационную систему, позволяющую получать и обрабатывать сигналы со спутников, делающую систему более маневренной, и автоматизированную систему управления наведением и огнем.

Расчет способен вести огонь на неподготовленной местности, без топографической привязки и без покидания машины.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», которая пришла на смену РСЗО «Град», сегодня стоит на вооружении только российской армии. По своим боевым характеристикам эта система превышает все зарубежные аналоги.