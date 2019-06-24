Более 200 вертолетов произведут в России до конца 2019 года

Свыше 200 новых вертолетов произведут в России до конца 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По его словам, более 60 из этих 200 станут экспортными. Ранее холдинг заявлял о намерении построить более 250 винтокрылых машин, но из-за контракта с Национальной службой санитарной авиации количество пришлось уменьшить.

«У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники», - заявил Богинский РИА Новости.

Коснувшись же военной техники, он отметил, что все контракты оплачены и в холдинге планируют исполнить все свои обязательства.

Ранее Богинский рассказал «Звезде» о перспективах нового российского вертолета «Ансат». По его словам, данная модель призвана сделать место российских гражданских вертолетов на мировом рынке значимее и заметнее.