Глава ОСК: военные корабли в будущем получат электродвигатели
Использование электродвигателей на военных кораблях и гражданских судах станет основой развития отрасли во всем мире в ближайшие 15-20 лет.
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Внедрение электродвигателей станет основной тенденцией в отрасли, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.
Глава ОСК подчеркнул, что ОСК продолжает работу над воздухонезависимыми энергетическими установками.
«Я могу сказать, что это одна из альтернатив, которая все-таки находится в развитии темы воздухонезависимых установок, а именно использование водорода и кислорода в качестве основного топлива для работы по выработке электрической энергии», - сказал Рахманов.
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