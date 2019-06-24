Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»

Бронебойные подкалиберные снаряды повышенной пробиваемости представит концерн «Техмаш» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщила госкорпорация «Ростех».

В подмосковной Кубинке продемонстрируют снаряды калибра 125-мм. Они созданы для стрельбы по бронированным целям.

«Это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20%. Если штатный выстрел пробивает 230 мм преграды, то для "Манго-М" этот показатель равен 280 мм, а для выстрела "Свинец-2" - 300 мм. Улучшенные технические характеристики боеприпасов обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники потенциального противника на расстоянии более 2 километров», - сказал индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«Манго-М» - это экспортно-ориентированный выстрел. Он полностью совместим с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90. По словам гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина, отсутствие необходимости внесения конструкционных изменений может сыграть ключевую роль в выборе данного боеприпаса иностранными государствами, у которых на вооружении стоят такие танки.

Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в парке «Патриот». Мероприятие проходит уже в пятый раз. Свое участие в форуме подтвердили 120 официальных делегаций иностранных государств. В научно-деловой программе примут участие свыше 12 тысяч специалистов.