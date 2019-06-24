На «Армии-2019» представят новейшую станцию радиотехнической разведки

Госкорпорация «Ростех» впервые представит на форуме «Армия-2019» новую станцию радиотехнической разведки, сообщает пресс-служба компании.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрирует модернизированную наземную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М в рамках открытой выставочной экспозиции международного форума "Армия-2019», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что основное преимущество ПОСТ-3М - мгновенный круговой обзор. Вся аппаратура станции размещена на одном шасси, а боевую задачу выполняет экипаж из двух человек.

Станция способна следить за наземными РЛС в пунктах управления войсками, на авиационных базах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях.

Перехватывая и анализируя излучение от радиотехнических средств потенциального противника, станция получает достоверные данные о режимах работы его радиотехнических средств.

В сообщении подчеркнуто, что основное преимущество ПОСТ-3М - мгновенный круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов в диапазоне частот до 40 ГГц. Вся аппаратура станции размещена на одном шасси, а боевую задачу выполняет экипаж из двух человек в смену.