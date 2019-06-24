На форуме «Армия» представят патроны нового образца

ЦНИИТОЧМАШ представит на форуме «Армия-2019» патроны с уменьшенной скоростью пули, сообщили «Звезде» в пресс-службе компании.

На предприятии сообщили, что увидеть патроны в действии можно будет на демонстрационных стрельбах.

Также на форуме ЦНИИТОЧМАШ отметили, что зрители смогут увидеть бронебойно-трассирующие, бронебойные, а также патроны для подводной стрельбы.

Ранее сообщалось, что на форуме будет представлено несколько новых пистолетов, в частности - самозарядный пистолет СП, более известный как пистолетный комплекс «Удав».