ЦНИИТОЧМАШ покажет новые пистолеты на форуме «Армия»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения представит несколько новых пистолетов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Кубинке.
Генеральный директор института Альберт Баков заявил, что новые пистолеты будут впервые открыто представлены экспертам и общественности.
«"Изюминкой" в этом году станет 9-мм самозарядный пистолет СП, более известный как пистолетный комплекс "Удав", и его модификации - 9-мм самозарядный пистолет в варианте специальной комплектации, 9х19 мм самозарядный спортивный пистолет, 9х19 мм самозарядный тактический пистолет», - цитирует Бакова «Интерфакс».
«Удав» был разработан для замены пистолета Макарова. Первая партия уже поступила на вооружение. Емкость магазина - 18 патронов. Специально для этого пистолета были созданы новейшие патроны: дозвуковой и повышенной пробиваемости.