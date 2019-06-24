ЦНИИТОЧМАШ покажет новые пистолеты на форуме «Армия»

«Удав» был разработан для замены пистолета Макарова. Первая партия уже поступила на вооружение. Емкость магазина - 18 патронов. Специально для этого пистолета были созданы новейшие патроны: дозвуковой и повышенной пробиваемости.

«"Изюминкой" в этом году станет 9-мм самозарядный пистолет СП, более известный как пистолетный комплекс "Удав", и его модификации - 9-мм самозарядный пистолет в варианте специальной комплектации, 9х19 мм самозарядный спортивный пистолет, 9х19 мм самозарядный тактический пистолет», - цитирует Бакова «Интерфакс».

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