По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»

«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.

Как сообщил генконструктор АО «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина, это первая в России многофункциональная вертолетная ракета класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.

«Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям», - сообщил он в эфире программы «Военная приемка».

Отмечается, что ракета способна действовать со значительных расстояний. Тем самым, новейший вертолет Ми-28НМ будет способен уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковых ПВО.

«В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно», - отметил генконтруктор.

Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Вертолеты в октябре 2015 года были переброшены в Сирию, где в составе Авиагруппы ВКС РФ наносят удары по позициям террористов.