Два новейших Ми-28НМ переданы ВКС РФ

Два новейших вертолета Ми-28НМ уже переданы Воздушно-космическим силам РФ. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны. Они будут подключены к проведению государственных совместных испытаний», - сказал он.

Кроме того, гендиректор холдинга также сообщил, что еще шесть машин передадут Минобороны РФ в 2020 году.

Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.