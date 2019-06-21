Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

На форуме «Армия-2019» представят танк Т-90МС

Алексей Савелов
09:31 21.06.2019
Кроме того, производитель танка - корпорация УВЗ - покажет на военно-техническом форуме еще более 20 образцов военной техники.
На форуме «Армия-2019» представят танк Т-90МС
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Новейший российский танк Т-90МС, являющийся экспортной версией нового основного боевого танка российской армии, представят посетителям международного военно-технического форума «Армия-2019», который стартует 25 июня в подмосковном парке «Патриот».

Помимо него, корпорация УВЗ представит на открытой выставочной площадке и другие образцы военной техники, например модернизированный Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72, а также двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ. 

Также танк Т-14 «Армата», боевая машина поддержки танков БМПТ, 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», БМП Т-15, 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 и боевая машина 2С38 «Деривация-СВ» будут представлены в рамках других экспозиций на выставке, сообщили в УВЗ. 

Форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня. Кроме того, выставочные мероприятия пройдут и в других регионах России.

Т-90МС - экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии Т-90М, который по показателям защищенности, огневой мощи и подвижности не имеет конкурентов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.06.2019, 06:57
National Interest назвал причину страха НАТО перед С-400
Дата21.06.2019, 06:00
Минобороны инициировало законопроект об охране военных памятников
Дата21.06.2019, 09:10
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата21.06.2019, 04:54
С космодрома Восточный запустят российско-белорусский спутник
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:01 В стране и мире
Украинский суд разрешил Саакашвили участвовать в парламентских выборах
09:50 В стране и мире
Видео
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
09:18 В стране и мире
Видео
Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста у здания парламента
09:10 Спорт
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
09:06 В стране и мире
Видео
Военный вертолет разбился в Токио: кадры с места
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Леопард- «крестница» Памелы Андерсон показалась перед камерами
Видео
Иллюзия гигантской «двойной» руки напугала пользователей Сети
Опасное путешествие: ученые предупредили о растениях-убийцах в горах
Всевидящее око: в Японии под растаявшим льдом обнаружили «глаз дракона»
Видео
Спецназ применил водометы против митингующих в Тбилиси: видео
Загадочная смерть: знаменитый рестлер предсказал свою кончину
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.