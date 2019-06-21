На форуме «Армия-2019» представят танк Т-90МС

Новейший российский танк Т-90МС, являющийся экспортной версией нового основного боевого танка российской армии, представят посетителям международного военно-технического форума «Армия-2019», который стартует 25 июня в подмосковном парке «Патриот».

Помимо него, корпорация УВЗ представит на открытой выставочной площадке и другие образцы военной техники, например модернизированный Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72, а также двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ.

Также танк Т-14 «Армата», боевая машина поддержки танков БМПТ, 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», БМП Т-15, 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 и боевая машина 2С38 «Деривация-СВ» будут представлены в рамках других экспозиций на выставке, сообщили в УВЗ.

Форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня. Кроме того, выставочные мероприятия пройдут и в других регионах России.

Т-90МС - экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии Т-90М, который по показателям защищенности, огневой мощи и подвижности не имеет конкурентов.