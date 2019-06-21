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Экспорт по всему миру: глава «Вертолетов России» рассказал о перспективах «Ансата»

Алексей Самолетов
08:00 21.06.2019
Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал в интервью «Звезде», как идут работы по продвижению российского гражданского вертолета «Ансат» на мировые рынки.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Xinhua Globallookpress

- Андрей Иванович, сегодня подписан договор по вертолетам «Ансат». Что это за договор и что он в себя включает?  

- Данный документ определяет порядок сотрудничества и взаимодействия с нашими европейскими коллегами по поставке и интеграции модуля с медицинским оборудованием для будущих возможных поставок стран ЕС, ну или страны, которые работают по новым требованиям Европейского агентства по безопасности полетов. Это будущее развитие сотрудничества, возможно, не только на рынок Европы, но и другие страны.

- Как обстоят дела с сертификацией «Ансата»?

-«Ансат» сертифицирован по всем российским нормам. Соответственно, мы сегодня совместно с Росавиацией проводим работу по валидации сертификата по «Ансату» в различных странах: Китае, Индии, Колумбии, Мексике… Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа даст свои результаты, и у нас появится возможность для его поставок в эти страны.

-Одним из самых распространенных в мире вертолетов является российский Ми-8 и ее модификации.  Какое место на вертолетном рынке сегодня занимает Россия? Какова ее доля на международном рынке нашей боевой техники?  

-Если брать гражданские поставки, то отмечу, что они пока не столь впечатляющие, но по крайней мере, для нас это открывает окно возможностей и понимания того, что есть перспективы. Поэтому сегодня привезли на выставку «Ле-Бурже» «Ансат». С них начнем, но надеюсь и дальше будем продолжать по другим гражданским моделям.

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