С космодрома Восточный запустят российско-белорусский спутник

Спутник наблюдения Земли в высоком разрешении совместного производства России и Белоруссии отправят на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Роскосмос.

Масса спутника составляет 1825 килограмм. Срок его службы - 7 лет. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки Земли высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.

В апреле этого года были названы сроки запуска первой ракеты «Союз-2» на новом топливе.