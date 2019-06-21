«Мы презентовали звезду гидроавиации»: вице-президент ОАК об итогах авиасалона в Ле-Бурже

- Илья Сергеевич, мы оказались достаточно сложной ситуации, и вот сегодня впервые, пожалуй, на «Ле Бурже» мы без натурных экспонатов, но с очень хорошей модельной выставкой. Насколько серьезно на наших партнеров повлияли их же санкции?

- Традиционно «Ле Бурже» для нас - одна из ключевых выставок, и мы действительно в этом году представили всю цепочку продуктов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) гражданской, транспортной, боевой авиации. Мы здесь презентуем и наш тренажер под проектом С-21. Но, хотел бы вас поправить, мы все-таки здесь презентуем натурный образец - Бе-200. Это звезда гидроавиации. Мы понимаем, какой хороший рынок для этого самолета, поэтому его мы были заинтересованы вы сюда привезти и здесь его презентовать.

- Бе-200 - это отдельная тема для разговора. Сегодня идет речь о том, что Бе-200 оказался тем самым самолетом, который очень серьезно может повлиять на изменение климата на планете, потому что он оказался едва ли не самой эффективной машиной.

- Он не оказался, он является самой эффективной машиной пожаротушения. Поэтому мы видим, какие сейчас катаклизмы происходят в разных регионах мира. Естественно, он уже использовался и в Юго-восточной Азии, и в Латинской Америке, и в Европе. Мы видим очень хороший рынок для этого самолета.

-Илья Сергеевич, возвращаясь к нашей военной технике. У нашего стенда периодически возникают волны гостей: китайцы ходят вокруг наших самолетов, американцы стоят чуть в стороне, европейцы подходят и смотрят. Какая главная история будет на салоне? Ведь сами европейцы говорят о том, что «бомбой» авиасалона станет их макет самолета пятого поколения.

- Возможно их «бомбой» и станет их самолет пятого поколения. Но у нас он уже есть. Мы его также здесь презентуем, поэтому мы уже на шаг впереди наших конкурентов.

- Когда мы сегодня говорим о пятом поколении, когда мы говорим об авиационных школах, то уместно вспомнить, что школы всего три - есть русская школа, основанная на достижениях Можайского и Жуковского, есть французская школа - Блерио, есть американская школа братьев Райт, а после – Сикорский. Так все-таки получается, что главенствующая русская школа, русская аэродинамика?

- Естественно, авиацию создавали русские. И мы продолжаем эти традиции, которые заложили наши отцы и деды. И вы посмотрите, какое количество самолетов сейчас производят наша страна. Мне кажется, мы накрываем все рынки, рыночные ниши по всей цепочке, которые мы здесь презентуем.

- Пожалуй, главный вопрос: на авиасалоне турки представляют свою версию пятого поколения, американцы продолжают биться за F-35 и F-22, Европа представляет свое пятое поколение. Китай - свое, Россия – свое. Можно говорить о том, что в мире началась «мировая война пятого поколения»?

- Мне кажется, что это сейчас скорее модные тренды - говорить про пятое поколение. Надо оценивать, что действительно находится внутри самолета, какой решается боевой функционал этими самолетами. Мы прекрасно понимаем, что тот функционал, который уже у нас заложен в самолетах поколения «4++» и в самолете пятого поколения. Мы действительно показываем боевую эффективность и также оцениваем и экономическую стоимость эксплуатации самолетов. Мы лучше, чем наши конкуренты.

- Традиционно на всех мировых рынках особенно на рынке Юго-восточной Азии очень большой популярностью пользуются наши вертолеты. Например, российские вертолеты Ми-8. Здесь, на «Ле-Бурже» мы представляем «Ансат» - он считается для нас перспективным вертолетом. Каковы вообще перспективы вертолетной техники, на ваш взгляд?

- Я, как эксперт просто в авиации считаю, что наш вертолет лучше.