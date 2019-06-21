Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

«Мы презентовали звезду гидроавиации»: вице-президент ОАК об итогах авиасалона в Ле-Бурже

Алексей Самолетов
04:01 21.06.2019
Вице-президент по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Илья Тарасенко в интервью «Звезде» рассказал о преимуществах российского самолета Бе-200, географии его заказчиков, а также о том, чем Су-57 выигрывает у всех его конкурентов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: UAC globallookpress

- Илья Сергеевич, мы оказались достаточно сложной ситуации, и вот сегодня впервые, пожалуй, на «Ле Бурже» мы без натурных экспонатов, но с очень хорошей модельной выставкой. Насколько серьезно на наших партнеров повлияли их же санкции?

- Традиционно «Ле Бурже» для нас - одна из ключевых выставок, и мы действительно в этом году представили всю цепочку продуктов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) гражданской, транспортной, боевой авиации.  Мы здесь презентуем и наш тренажер под проектом С-21. Но, хотел бы вас поправить, мы все-таки здесь презентуем натурный образец - Бе-200. Это звезда гидроавиации. Мы понимаем, какой хороший рынок для этого самолета, поэтому его мы были заинтересованы вы сюда привезти и здесь его презентовать.

- Бе-200 - это отдельная тема для разговора. Сегодня идет речь о том, что Бе-200 оказался тем самым самолетом, который очень серьезно может повлиять на изменение климата на планете, потому что он оказался едва ли не самой эффективной машиной.

- Он не оказался, он является самой эффективной машиной пожаротушения. Поэтому мы видим, какие сейчас катаклизмы происходят в разных регионах мира. Естественно, он уже использовался и в Юго-восточной Азии, и в Латинской Америке, и в Европе. Мы видим очень хороший рынок для этого самолета.

-Илья Сергеевич, возвращаясь к нашей военной технике. У нашего стенда периодически возникают волны гостей: китайцы ходят вокруг наших самолетов, американцы стоят чуть в стороне, европейцы подходят и смотрят. Какая главная история будет на салоне? Ведь сами европейцы говорят о том, что «бомбой» авиасалона станет их макет самолета пятого поколения.  

- Возможно их «бомбой» и станет их самолет пятого поколения. Но у нас он уже есть. Мы его также здесь презентуем, поэтому мы уже на шаг впереди наших конкурентов.

- Когда мы сегодня говорим о пятом поколении, когда мы говорим об авиационных школах, то уместно вспомнить, что школы всего три - есть русская школа, основанная на достижениях Можайского и Жуковского, есть французская школа - Блерио, есть американская школа братьев Райт, а после – Сикорский.  Так все-таки получается, что главенствующая русская школа, русская аэродинамика?

- Естественно, авиацию создавали русские.  И мы продолжаем эти традиции, которые заложили наши отцы и деды. И вы посмотрите, какое количество самолетов сейчас производят наша страна.  Мне кажется, мы накрываем все рынки, рыночные ниши по всей цепочке, которые мы здесь презентуем.

- Пожалуй, главный вопрос: на авиасалоне турки представляют свою версию пятого поколения, американцы продолжают биться за F-35 и F-22, Европа представляет свое пятое поколение. Китай -  свое, Россия – свое. Можно говорить о том, что в мире началась «мировая война пятого поколения»?  

- Мне кажется, что это сейчас скорее модные тренды - говорить про пятое поколение. Надо оценивать, что действительно находится внутри самолета, какой решается боевой функционал этими самолетами. Мы прекрасно понимаем, что тот функционал, который уже у нас заложен в самолетах поколения «4++» и в самолете пятого поколения. Мы действительно показываем боевую эффективность и также оцениваем и экономическую стоимость эксплуатации самолетов. Мы лучше, чем наши конкуренты.

- Традиционно на всех мировых рынках особенно на рынке Юго-восточной Азии очень большой популярностью пользуются наши вертолеты. Например, российские вертолеты Ми-8. Здесь, на «Ле-Бурже» мы представляем «Ансат» - он считается для нас перспективным вертолетом. Каковы вообще перспективы вертолетной техники, на ваш взгляд?

- Я, как эксперт просто в авиации считаю, что наш вертолет лучше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.06.2019, 06:57
National Interest назвал причину страха НАТО перед С-400
Дата21.06.2019, 06:00
Минобороны инициировало законопроект об охране военных памятников
Дата20.06.2019, 07:26
Сборная России по фехтованию завоевала первое золото на чемпионате Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата21.06.2019, 04:54
С космодрома Восточный запустят российско-белорусский спутник
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:41 В стране и мире
Водометы, газ, резиновые пули: как грузинские оппозиционеры пытались прорваться в парламент
06:37 В стране и мире
NYT: Трамп одобрил удар по Ирану, но позже отменил его
05:51 В стране и мире
СМИ: команда Зеленского готовит встречу с Путиным
04:36 В стране и мире
«Не работают, нужно отменить»: президент Чехии о санкциях против РФ
03:23 В стране и мире
Видео
Момент скандала с российским депутатом в Грузии попал на видео
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Опасное путешествие: ученые предупредили о растениях-убийцах в горах
Всевидящее око: в Японии под растаявшим льдом обнаружили «глаз дракона»
Видео
Спецназ применил водометы против митингующих в Тбилиси: видео
Загадочная смерть: знаменитый рестлер предсказал свою кончину
Видео
Муравей-герой с риском для жизни спас сородича из паутины: видео
Жители США запечатлели «омывающие» небо облака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.