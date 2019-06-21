Махнул серебряным крылом: Бе-200 первым простился с посетителями салона в Ле-Бурже

В небо Ле-Бурже взмыли российские самолеты-амфибии Бе-200. На международном аэрокосмическом салоне эти машины произвели настоящий фурор. Подписаны контракты на их поставку в разные страны.

В кулуарах авиасалона в Ле-Бурже гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин сообщил, что поставки Бе-200 в США начнутся в 2020-2021 годах. Американская компания Seaplane Global Air Services и ТАНТК им. Г.М. Бериева согласовали проект контракта на поставку 10 самолетов-амфибий.

Также в рамках авиасалона был подписан российско-индийский меморандум о поставках Бе-200, а кроме того, подписан контракт на поставку еще двух машин этого типа в Чили.

В заключительный день международного мероприятия Бе-200 первым взмыл в воздух, чтобы проститься с полюбившей его публикой.

Вице-президент по военно-техническому сотрудничеству ОАК Илья Тарасенко, в свою очередь, на международном авиасалоне в Ле-Бурже рассказал «Звезде», что российские истребители поколения 4++ и пятого поколения превосходят зарубежные аналоги.

«Сегодня модные тренды, говорить о пятом поколении. Надо оценивать, что действительно находится внутри самолета, и какой машина решает боевой потенциал. Тот функционал, который уже заложен в самолете поколения 4++ и в самолете пятого поколения, позволяет им показывать боевую эффективность при высоких экономических показателях эксплуатации техники. Мы лучше, чем наши конкуренты», - сказал Тарасенко.

В заключительный день работы мирового авиасалона также состоялись показательные выступления пилотов, которые продемонстрировали возможности новейшей техники, и удивили зрителей мероприятия фигурами высшего пилотажа во французском небе.