Оснащенность ВМФ РФ современными системами достигла 60%

Оснащенность военно-морского флота современными боевыми системами достигла 60%. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов на церемонии выпуска офицеров из высших военно-морских учреждений Военного учебно-научного центра ВМФ РФ.

По его словам, в этом году на флот поступит 15 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Оснащенность Военно-морского флота новыми и модернизированными системами вооружения в 2019 году достигла 60%, а техническая готовность корабельного состава - более 80%.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца года в войска поступит свыше 3 тыс.400 новых и порядка 1 тыс. 600 единиц отремонтированного и модернизированного вооружения.