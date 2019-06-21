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В России построят новый ледокол повышенной мощности

Александр Пешков
13:04 21.06.2019
Контракт на постройку ледокола класса Icebreaker 7 на базе проекта 21900М планируется подписать в 2019 году.
В России построят новый ледокол повышенной мощности
© Фото: aoosk. ru

ФГУП «Росморпорт» до 2024 года планируется построить 9 ледоколов, в том числе линейного ледокола класса Icebreaker 7 на базе проекта 21900М. Об этом заявил генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Василий Стругов на II Международном форуме «Судостроение в Арктике» в Архангельске.

«В 2019 году планируется заключить контракт на строительство линейного ледокола класса Icebreaker 7 на базе проекта 21900М с увеличенной мощностью на винтах до 18 МВт», - Сказал Стругов.

По его словам, на сегодняшний день предприятие эксплуатирует более 270 судов: ледоколы, буксиры, лоцманские, лоцмейстерские, дноуглубительные и другие специализированные суда, обеспечивающие бесперебойную работу портовых служб. 3 учебных парусника ежегодно принимают на плавательную практику сотни курсантов отраслевых вузов.

Он также подчеркнул, что в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года в части обновления ледокольного флота планируется построить 9 ледоколов.

Так, в 2018 году ФГУП «Росморпорт» заключен договор на строительство мелкосидящего ледокола проекта 22740М. Всего до 2024 года планируется построить четыре таких ледокола, а в настоящее время идет разработка и согласование в надзорных органах проектной документации на головное судно.

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