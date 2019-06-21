Опубликованы новые кадры испытаний новейшего БПЛА «Корсар»
Беспилотник создается в интересах Министерства обороны России и ранее проходил опытную эксплуатацию в воинских частях.
© Видео: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний беспилотника «Корсар» в Ярославской области. БПЛА имеет радиус боевого действия более 100 километров и способен находиться в воздухе до 8 часов.
Главные задачи БПЛА - разведка, доставка грузов, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что беспилотник проходит опытную эксплуатацию в Министерстве обороны.
«Он находится в опытной эксплуатации в Минобороны. Какова будет его дальнейшая судьба, сейчас сказать сложно, так как все зависит от требований и пожеланий заказчика», - сообщил директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.
Впервые широкой публике «Корсар» покажут на военно-техническом форуме «Армия-2019».