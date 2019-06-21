УВЗ представит на «Армии-2019» танк, напечатанный на 3D-принтере

Корпорация «Уралвагонзавод» представит на форуме «Армия-2019» танк Т-90МС. Об этом говорится в сообщении пресс-службе компании.

«На стенде УВЗ расскажут с наглядной демонстрацией про технику "Уралвагонзавода", "Уралтрансмаша", Завода №9, Рубцовского филиала УВЗ, МК "Витязь", "Буревестника" и "Омсктрансмаша". Там можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика – АО "УКБТМ», - говорится в сообщении.

Форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня. Кроме того, выставочные мероприятия пройдут и в других регионах России.

Т-90МС - экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии Т-90М, который по показателям защищенности, огневой мощи и подвижности не имеет конкурентов.