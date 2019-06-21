Глава ПАО «ИЛ» рассказал о перспективах модернизации Бе-200

- Как складывается сегодня судьба Бе-200?

- Я считаю, что судьба у самолета складывается, потому как мы сегодня уже показываем глубоко модернизированный самолет. Мы провели очень много доработок на нем, и все в интересах клиентов. Сейчас очень много заказчиков, представляющие Северную и Южную Америку, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток.

- Какова позиция Бе-200 по сравнению с машинами подобного класса?

- Бе-200 – уникальный самолет, созданный коллективом ТАНТК им. Г.М.Бериева, являющийся первым реактивным гидросамолетом. Ни одна страна с учетом технологического задела не смогла повторить успех Бе-200. На данный момент эксплуатируются только два самолета, которые позволяют тушить пожары: Бомбардье 415, способный брать на борт шесть тонн воды и наш самолет, Бе-200, который способен принимать 12 тонн воды.

- Сегодня Бе-200 – машина, способная изменить ситуацию с климатом на планете. Это правда?

- На самолете решены очень многие вопросы: вызывания дождя, тушения пожаров, а также сейчас прорабатывается вопрос о ликвидации с помощью Бе-200 нефтяных загрязнений на водоемах.