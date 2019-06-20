Командующий ЦВО рассказал о возможностях новейшего комплекса РЭБ «Палантин»

Первый в Вооруженных Силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» поступит в войска Центрального военного округа уже в этом году. Об этом рассказал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В этом году в ЦВО спланирована поставка современных комплексов РЭБ "Палантин", что значительно увеличит боевые возможности группировки войск РЭБ», - рассказал он в интервью «Российской газете».

Кроме того, военачальник также рассказал о возможностях новейшего комплекса. Так, по его словам, комплекс уже сегодня способен объединять различные системы РЭБ в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

Комплекс «Палантин» предназначен для ведения радиоразведки узлов связи и линий КВ, УКВ наземной, авиационной, сотовой и транковой радиосвязи, наземных терминалов спутниковой, радиорелейной связи, а также для создания прицельных дискретно-заградительных, полосно-заградительных и заградительных по частоте помех, выявленных объектами радиоэлектронного подавления.

Ранее эксперт рассказал о перспективах использования новейшего комплекса РЭБ.