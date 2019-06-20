Путин призвал регионы использовать гражданскую продукцию предприятий ОПК
Многие отечественные технологии, созданные на предприятиях ОПК не могут «пробиться» в регионы, несмотря на свою эффективность.
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Президент России призвал использовать разработки предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые они делают в рамках диверсификации производства.
«Одно из наших ведущих ракетных предприятий, АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“», сделал замечательное открытие, изобретение по очистке воды, эффективно работающее. Но никак не пробиться в регионы», - сказал Путин.
Президент призвал региональные власти воспользоваться этой и другими технологиями, созданными на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.