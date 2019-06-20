Путин: Россия сокращает расходы на оборону, но обеспечивает военный и ядерный паритет

Россия сокращает расходы на оборону год от года, при этом обеспечивая ядерный и военный паритет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

«Мы должны гордиться тем, что несмотря на относительно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся на два-три шага впереди наших конкурентов. Потому что ни у одной страны мира нет такого современного технологического оружия, как у нашей», - сказал Путин.

Президент отметил, что в частности речь идет о гиперзвуковом ракетном оружии.

Президент подчеркнул, что в 2017 году расходы на оборону в РФ составили 3,4% ВВП, в 2019 - 2,9%. К 2020 этот показатель составит - 2,87%, а в 2021 - 2,8%.