Путин заявил о создании морского двигателестроения в РФ

В России создано производство морских двигателей, которого не было ни в РСФСР, ни в современной России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходя прямой линии в четверг.

«В РСФСР и в новой России не было отечественного морского двигателестроения. Оказалось, что недостаточно уметь производить двигатели вообще. Морские двигатели это отдельная наука, отдельная отрасль. И мы за несколько лет это сделали. У нас появились свои двигатели, не только не уступающие, но в чем-то превосходящие зарубежные аналоги», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия после введения санкций, начиная с 2014 года недополучила 50 миллиардов долларов. Евросоюз потерял 240 млрд долларов, США - 17 миллардов долларов, Япония - 27 млрд долларов.

В апреле 2017 года президент в ходе посещения предприятия НПО "Сатурн" в Рыбинске дал старт производству корабельных газотурбинных двигателей для ВМФ.

Тогда президент отметил, что решение о создании новых продуктов, новых решений было принято после событий 2014 года, когда «некоторые партнеры отказались от поставок в Россию».