Санкции против России и будущее авиации: интервью президента Boeing в РФ

Основная деловая часть Международного салона Ле-Бурже подошла к концу. Мероприятие традиционно сопровождалось сделками, контрактами и договорами между игроками авиационной промышленности. Обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов пообщался с президентом компании Boeing в России и СНГ Сергеем Кравченко о будущем отрасли, санкциях и рынке гражданской авиации.

Шоу проходит через переломный момент, специалисты начинают разъезжаться. Подводятся первые итоги. Как шоу прошло для Boeing?

Это особая для нас неделя. В отличие от других аэрошоу, мы конкурировали с Airbus за количество заказов. Cамое главное для нас во время этой недели – заявить, что мы привержены самой главной ценности для Boeing Это обеспечение безопасного полета для всех летающих самолетов

Конечно, это следствие двух трагичных инцидентов, которые произошли в недавнем прошлом в Индонезии и Эфиопии. Мы очень сожалеем и очень соболезнуем всем тем, кто потерял своих близких, и мы сделаем все возможное, работая с авиационными властями во всем мире для того, чтобы эти происшествия никогда больше не повторялись, и для того, чтобы гражданская авиация оставались самым безопасным видом транспорта в мире.

Какие-то цифры мы можем сегодня озвучить? Я понимаю, что от конкуренции вы на этом шоу отказались, но все-таки.

На сегодняшний день Boeing объявил о заказах 256 самолетов на более чем 26 миллиардов долларов. Самое большое объявление было вчера консорциума AG, который включает в себя British Airways и крупных европейских перевозчиков, о том, что они собираются приобрести у нас 200 самолетов Boeing 737 Max.

Пожалуй, самый главный вопрос, очень существенный для России. Насколько санкции, которые введены, повлияли на инженерную школу, с которой работает Boeing в России, и вообще на ситуацию Boeing в России?

Любые торговые проблемы между странами, когда они политизированы, не помогают такому большому бизнесу, как авиация и космос. Но пока санкции не затронули нас, и я бы хотел, чтобы так и продолжалось и дальше. Я желаю всем другим бизнесам, чтобы они их не затрагивали. У нас продолжается успешная эксплуатация Международной космической станции. У нас прекрасно работает совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА. Мы открыли второй завод по производству титановых изделий в свободной экономической зоне «Титановая долина» в городе Верхняя Салда.

Мы открыли наш инновационный центр в Сколково. Мы продолжаем обучать пилотов в нашем центре по обучению экипажей и пилотов, который мы тоже расположили в Сколково. Инженерный центр тоже продолжает работать.

Конечно, санкции и ухудшение политических отношений между Россией и Западом не внушают нам уверенности и предсказуемости в завтрашнем дне, для нашего бизнеса это очень важно. Хотелось бы, чтобы таких политических рисков для нашего бизнеса было меньше, и мы бы продолжали взаимовыгодное и очень уважительное сотрудничество, которое у нас уже 25 лет происходит между компанией Boeing и нашими российскими партнерами.

Как бы вы определили основные тренды сегодняшнего развития авиации, которые демонстрируются здесь?

Мне кажется, что самое важное для гражданской авиации - это из немногих областей экономической жизни, которая демонстрирует постоянный стабильный рост. И Россия в этом смысле один из лидеров, российские авиакомпании, Аэрофлот, S7, они демонстрируют более чем 20%-ый рост. Это означает, что индустрия нуждается в большом количестве новых самолетов.

В мире мы объявили наш прогноз на 20 лет. Это громадная цифра. 6,8 триллионов долларов и 44 040 самолетов нужны будут миру. В России, которая остается очень большим рынком для гражданской авиации, потому что есть возможность повышения мобильности российского общества в таких огромных размерах страны, мы оцениваем объем рынка в гражданской авиации в 1280 самолетов и 160 миллиардов долларов.

И этот рынок настолько большой на ближайшие 20 лет, что на нем будет работать и российская авиационная промышленность, и будет возможность для западной техники. Моя главная задача и моей команды - не проиграть в конкуренции с Airbus.

Все говорят о пятом поколении, новых программных продуктах, безопасности, о новых концепциях. Пятое поколение придет в гражданскую авиацию?

Мне кажется, что сейчас вообще можно говорить о большом изменении в нашей индустрии в связи с IT-трансформацией. Я могу себе представить, что пассажиры, которые будут летать на наших самолетах через несколько лет, будут пользоваться всеми услугами широкополосного интернета так же, как они пользуются на земле

Кто-то на этом будет делать бизнес, именно поэтому мы создали новое подразделение в компании, которое называется Boeing Globus. Новые технологии, которые нам дают интернет и искусственный интеллект, будут в самом центре, поэтому самолеты будут оставаться важнейшей платформой. Я думаю, что на земле основными будут цифровые сервисы, и мы хотим быть частью этой трансформации.