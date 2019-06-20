Катер Росгвардии для охраны Крымского моста спустили на воду

Новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок», построенный для войск национальной гвардии РФ, был спущен сегодня на воду. Участие в торжественной церемонии принял директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

© Фото: Росгвардия

Как сообщил военачальник, новый катер в будущем займет место в боевом порядке бригады, которая будет заниматься охраной объектов инфраструктуры в Керченском проливе.

«Выполняя поручения главы государства, войска национальной гвардии в этом году приступают к выполнению задач по обеспечению безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. Новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложены задачи по охране столь важного для страны объекта», - сказал Золотов.

Отмечается, что церемония прошла на территории Рыбинского судостроительного завода «Вымпел».

ПДРК «Грачонок» создан для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами и для обеспечения боевых пловцов. Он оборудован крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Катер может найти подводные объекты, в том числе малогабаритные и малозаметные, благодаря радиоэлектронному и гидроакустическому вооружению.

Ранее эксперт рассказал, как защищен Крымский мост.