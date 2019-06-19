Санкции не повлияли на производство титана для самолетов Boeing в России

Несмотря на санкции, производство титана для самолетов Boeing в России продолжается, заявил телеканалу «Звезда» президент компании в России и СНГ Сергей Кравченко

«У нас прекрасно работает предприятие СНПО «Ависма», мы открыли второй завод в свободной экономической зоне, так называемая «Титановая долина» в городе Верхняя Салда, мы открыли инновационный центр «Сколково», мы продолжаем обучать пилотов, продолжает работать инженерный центр», - сказал Кравченко.

Кравченко отметил, санкции и ухудшение политических отношений между Россией и западом не внушают компании чувства уверенности и предсказуемости в завтрашнем дне.

«Хотелось был, чтобы таких рисков для нашего бизнеса было бы меньше и мы продолжали бы взаимовыгодной и уважительное сотрудничество», - сказал Кравченко.

The Boeing Company — американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго.

В прошлом году Boeing обогнал Airbus по числу поставленных в 2018 году самолетов, передав заказчику 806 машин.