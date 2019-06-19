Создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году

Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершится в 2021 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

По словам министра, комплекс является глубоко модернизированной версией «Панцирь-С».

Ранее заместитель министра обороны (ныне - Вице-премьер РФ) Юрий Борисов сообщал, что «Панцирь-СМ» поступит в войска «после 2018 года».

О том, что из себя будет представлять модернизированная версия ЗРПК «Панцирь», читайте в материале Владимира Карнозова на сайте «Звезды».