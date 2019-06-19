На форуме «Армия» представят бронетранспортер БТ-3Ф с новым боевым модулем

Боевой модуль оснащен гироскопической системой стабилизации прицела и оружия, лазерным дальномером, тепловизионным прицелом, встроенной диагностикой исправности системы, а также счетчиком патронов с индикацией окончания боезапаса.

Кроме того, угол склонения пулемета увеличен до - 10 градусов, что позволяет вести огонь по целям, находящимся на склонах холмов.

Бронированный транспортер БТ-3Ф создан на базе БМП-3Ф и предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и Сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий.

Ранее сообщалось, что эти бронетранспортеры будут поставляться в Индонезию.