На форуме «Армия» представят бронетранспортер БТ-3Ф с новым боевым модулем
Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф оснащен двухплоскостной стабилизированной платформой с пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм.
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Боевой модуль оснащен гироскопической системой стабилизации прицела и оружия, лазерным дальномером, тепловизионным прицелом, встроенной диагностикой исправности системы, а также счетчиком патронов с индикацией окончания боезапаса.
Кроме того, угол склонения пулемета увеличен до - 10 градусов, что позволяет вести огонь по целям, находящимся на склонах холмов.
Бронированный транспортер БТ-3Ф создан на базе БМП-3Ф и предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и Сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий.
Ранее сообщалось, что эти бронетранспортеры будут поставляться в Индонезию.