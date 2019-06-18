Сможет поражать цели за горизонтом: в «Алмаз-Антее» рассказали о новых возможностях С-400

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» получила интеллектуальную ракету, способную вести огонь по целям, находящимся за горизонтом. Об этом сообщил замгендиректора по научно-техническому развитию концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

«Количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300. Это обеспечено, в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов», - сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, загоризонтные цели не видны для радиолокатора.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.